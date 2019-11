Pühad kuninglikus perekonnas: 8 jõulutraditsiooni, mida siniverelised igal aastal ette võtavad

Igal perekonnal on oma pühadekombed, kuid ilmselt kahvatuvad need kuningliku perekonna omadega.

Kuigi kuninganna ametlik residents on Buckinghami palee, veedab kuninglik pere oma jõulud Ida-Inglismaal Sandringhami lossis. Lossi jõuludekoratsioonid on võrdlemisi tagasihoidlikud. Lossi kaunistab kõigest kaks jõulupuud. Üks neist on suur kuusepuu, mille kaunistab kuninglik perekond isiklikult, teine neist on aga hõbedane tehispuu, mis on olnud kasutuses juba üle 30 aasta.