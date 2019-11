Sisustad kodu? Nende asjade ostmisel koonerdada ei tohi

Esimese kodu soetamine on hirmuäratav, kuid äärmiselt põnev ettevõtmine. Nüüd kui paberimajandusega on ühele poole saadud ja uue elamise võtmed kätte surutud, võib tekkida kiusatus kodu kiirelt ükskõik millega täita. Tegemist ei ole aga kõige targema lähenemisega. Ilmselt ostad sa kokku asju, mille peale raha kulutamist sa hiljem kahetsed.

Nagu üks korralik täiskasvanud inimene, hakkad sa nüüd oma uues kodus korralikult süüa valmistama. Selle jaoks on vaja korralikku suurt puidust lõikelauda. Ilusat lõikelauda saab peale hakkimise kasutada ka serveerimisel. Ostu sooritamisel eelista liimpuidust valmistatud paksu lõikelauda. Võid kindel olla, et selline lõikelaud peab õigesti hoolitsemise korral vastu aastakümneid.

Kümme eurot maksev pann kõlab küll hea pakkumisena, kuid seda see kahjuks ei ole. Odavad ja kehva kvaliteediga köögitarvikud lagunevad kiiremini kui sa arvata oskad. Köögi sisustamisel alusta põhilisest, milleks on korralik pott, pann ja nuga. Kui need kolm asja sul olemas on, võid hakata oma kollektsiooni vaikselt täiendama.