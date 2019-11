Pilk peale: Paides taastati mastaapse projekti raames ligi sada aastat vana alajaam

Ajalooline alajaam on üks osa Elektrilevi laiemast eesmärgist taastada tervet riiki katva elektrivõrgu 100. sünnipäevaks üle 30 ajaloolise väärtusega alajaama.

«Elektrilevi võrk on justkui läbilõige ajaloost. Meil on kaasaegsed kaugjuhitavad viimase tehnoloogiaga varustatud alajaamad viimasest kümnendist, aga meil on ka võrgus täiesti töökindlat vara, mis pärineb ligemale 100 aasta tagusest ajast,» ütles Elektrilevi juhatuse esimees Jaanus Tiisvend.