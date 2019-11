Vaata järgi: kas sina elad ka mulletmajas

Sõna mullet seostub enamike jaoks kohutava soenguvalikuga. Soengu ajalugu on pikk, ulatudes kuuendasse sajandisse, kui Bütsantsi filosoof Procopius kirjutas, kuidas mõned noormehed kannavad soenguid, mis on eest lühikesed ja tagant pikad. Kuigi soengu populaarsuse tipp oli 1980ndatel, on see tänase päevani visa kaduma.