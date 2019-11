Pilt selgeks: kas kvaliteetne kodutehnika aitab ikka kodu müügile kaasa?

Korralikud, heal tasemel ja uued kodumasinad ei pruugi summa summarum kinnisvara lõpphinnas kajastuda, kuid nii hinda kui potentsiaalse ostja käitumist mõjutava tegurina lähevad need kindlasti arvesse, vahendab kinnisvaraportaal KV.EE.

On ju selge, et keegi ei investeeri esmalt tehnikasse ja alles seejärel siseviimistlusse ja sisustusse. Kui korteris on nimeka brändi tehnikaseadmed, siis on selge, et ka kõik muu seal on viimase peal. Kodumasinad soetatakse tavaliselt siis, kui ehitustööd on tehtud ja mööbel tellitud. Kui siis on veel jaksu kulutada kvaliteetsetele seadmetele, siis järelikult ei ole kinnisvara omanik ka varem endale järeleandmisi lubanud.

Suur köögitehnika

Köögis on tehnikat kõige rohkem, mistõttu on kvaliteetsed seadmed selle ruumi puhul võimaliku ostja silmis veenev argument. Eriti olulised on pliit, ahi, külmik ja nõudepesumasin, kuna neid on igapäevaselt kõige enam vaja.

Söögitegemine on argine toiming, mille juures mängivad suurt rolli konkreetse tehnikaseadme võimalused ja funktsioonid. Seetõttu on üsna loogiline, et paljud vaatavad esimesena just pliiti. Elektripliit, kvaliteetne ahi sealhulgas, peab kindlasti olema tippklassist – seda nii tehniliste näitajate kui disaini poolest.

Hulk erinevaid küpsetusprogramme, eelsoojendus, ökonoomne energiakasutus, aga ka Wi-Fi ühendus on tingimused, mida ühelt moodsalt elektripliidilt võiks eeldada. Pliidiga koos käib paaris õhupuhasti – need kaks paiknevad köögis koos ja õhupuhasti valitakse tavaliselt pliidi järgi. Visuaalne pool ehk pilkupüüdev disain on eriti määrav sellise õhupuhasti puhul, mis paikneb avatud köögis või köögisaare kohal, kus puhasti on igast küljest vaadeldav. Kuid niisama tähtis on ka õhupuhasti sisu: kas tegemist on automaatse seadmega, mis lülitub automaatselt sisse ja seadistab tõmbevõimsuse vastavalt sellele, kui intensiivselt pliidil süüa tehakse, kas sel on nutikas ühendus pliidiplaadiga, sisseehitatud LED-valgustus, madal energiatarbimine, kõrge efektiivsusega filter jms.

Väike köögitehnika

Alahinnata ei maksa ka väikese köögitehnika rolli kinnisvara müügiedu kujundamisel. Kodumasinad, mis ei ole primaarse tähtsusega, aga on köögis siiski esindatud, on ostja silmis boonuseks.

Muidugi ei ole mõistlik kööki suvaliste tehnikavidinatega üle ujutada. Iga asi peab olema siin põhjusega ja pigem olgu tehnikat vähem, aga see-eest kvaliteetsemad asjad. Lisaks suurtele kodumasinatele võiks köögis leida koha mikrolaine- ja konvektsioonahjule, mõnele multifunktsionaalsele köögikombainile ja esmaklassilisele kohviautomaadile.

Mikrolaineahi, mis lisaks toidu soojendamisele, ka seda röstida ja küpsetada ning külmutatud toiduaineid sulatada, on igas köögis tänuväärne abivahend, sest aitab kokku hoida toidu valmistamisele kuluvat aega.

Et köögikappe ja tööpinda tehnikaga mitte üle kuhjata, tasub köögikombaini ja kohviautomaadi valida sellised, mis suudavad teha mitut asja. Korralik köögikombainiga saab toitu püreestada, lõikuda, hakkida, peenestada ja vahustada nõnda et, mikserit või blenderit ei ole lisaks vaja.