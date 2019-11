Musta värvitooni kasutamine interjööris eeldab ühe olulise detaili olemasolu

«Musta võib kasutada igas toas, väikese erandiga lastetoas, kuid tänapäeval kaunistatakse ka seda ruumi sageli tumedates toonides. Sellised ruumid nagu elutuba, köök, magamistuba ja vannituba on kõige sagedamini valitud ruumid, kuhu interjöörihuvilised soovivad musta värvi lisada,» lausus Kaup24 sisearhitekt Inese Jansone, tuletades meelde, et kuna must toon on väga intensiivne, ei soovitata seda üksi kasutada. Tuleb lisada erinevaid varjundeid ning tehisvalgust, et detailid paremini esile tuleksid.

Must värv - trend, mis ei peatu

Jansone sõnul kasutatakse kõige sagedamini interjööris musta mööblit, näiteks laudu, riiuleid, diivaneid, toole, kuid ka seinte kaunistamiseks kasutatakse musta värvi, plaate või fototapeete. «Tihti valitakse must, sest see ei lähe kunagi moest välja ning samuti lisab see toale elegantsi ja salapära. Mõnikord soovitatakse mööbel, mis enam interjööri ei sobi, väljavahetamise asemel hoopis üle värvida - see mitte ainult ei pikenda mööbli eluiga, vaid annab ruumile ka uue hingamise. Näiteks on hea mõte valida elutuppa mustad kapid, mida kasutada teleri piirkonnas koos heleda sisekujundusega,» jagas ekspert soovitusi.

Väikesed sisustuselemendid on olulised

Planeerimise juures on oluline mitte unustada musta värvi detaile, nagu diivanipadjad ja väikesed seinariiulid. Sellise interjööri puhul võib üldist muljet oluliselt mõjutada ka see, kui mõni sein on must. «Kui seinal on mõni kujunduselement, näiteks peegel või kunstiteos, mis mängib ruumis olulist rolli, on must täpselt õige valik, kuna see rõhutab seinal olevat kaunistust,» lausus sisearhitekt, lisades, et musta seina ei tohiks jätta täiesti tühjaks ja katmata, kuna see võib jätta liiga raske mulje.

Lisaks on interjööri üks silmapaistvamaid elemente vaip, mille paljud unustavad. Vaibad kipuvad oma hooldamise tõttu olema ebamugavad, kuid õige värvi valimine väldib tarbetuid pingutusi. Lisaks on võimalik vaipasid soetada mõistliku hinna eest. Sisustuseksperti sõnul tasub musta fännidel valida vaibad kombineerituna teiste värvidega.

Industriaalsed meeleolud

Üks praegusi suundumusi on metallist detailid, mis loovad ruumis industriaalse atmosfääri. «See uus kontseptsioon koos mustade elementidega näeb alati väga elegantne välja. Selleks võivad olla näiteks söögilauad, diivanilauad, mitmesugused metallriiulid või valgustid,» märkis Jansone.

Sisearhitekti sõnul peaks mustades toonides toa kujundamisel meeles pidama, et ruum võib kaotada oma hubase atmosfääri, nii et mida rohkem toas tumedaid toone on, seda rohkem peaks mõtlema kunstlikule valgustusele. «Tumedate või mustade elementide varjundid peegeldavad vähem valgust, seega ei tasu interjööri tumedaks muutmise korral valgustust unustada. Suurepärane alternatiiv on mustad metallist ja messingist lambid, mis annavad ruumi sisemusele teatud mõnusa tunde,» lausus sisearhitekt.

Mustad seinad rõhutavad diivanit