Paljudest kodudest ajapikku kadunud tuba on koduotsijate huviorbiidis tagasi

Sisekujundus- ja kinnisvaramaailm on ringiga tagasi alguses. Omal ajal suurt osatähtsust omanud söögituba oli veel mõned aastad tagasi ostjate silmis üpris eemaletõukavaks detailiks.

Ameerika kinnisvaraaganetuuri Zillow andmetel on söögituba kodu otsivate inimeste seas taas hinnas. Söögitoad on koguni nii populaarsed, et tõstavad märkimisväärselt ka kodu müügihinda, vahendab domino.com. Avatud planeeringuga köögid võib seega oma remondi nimekirjast välja arvata.