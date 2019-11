Kodutoetust sai 337 lasterikast peret

Toetuse maksimaalne summa on uuest aastast 10 000 eurot taotleja kohta ning toetust saab taotleda kahel korral. Kui pere on ühe korra toetust saanud, siis teisel korral on suurim summa endiselt 5000 eurot, välja arvatud juhul kui peres on vähemalt viis last. Sel juhul on toetus ka teisel korral kuni 10 000 eurot. Kui taotleja elamistingimused on väga halvad, siis on võimalik piirsummat tõsta lausa 18 000 euroni.