Hoia kodu gripist prii nende lihtsate nippidega

Nüüd kus iga vale liigutus võib lõppeda nädal aega voodis siruli olemisega, tuleks võtta hetk ja meelde tuletada, kuidas oma kodu haigusi tekitavatest mikroobidest puhas hoida.

Marthastewart.com on kokku pannud viis tegevust, millega enda gripi eest kaitsta.

Vali õiged puhastusvahendid

Gripihooaja tervena üle elamiseks vali puhastusvahendid, millel on desinfitseerivad omadused. Kuna vastikud pisikud on visad hinge heitma, tuleb kasutusele võtta vähe tugevamad relvad. Eelista puhastusvahendeid, mille koostisosaks on kloor, vesinikperoksiidi või alkohol. Vaata puhastusvahendi teist külge ja veendu, et sinu välja valitud puhastusvahend oleks piisavalt tugev haigustekitajatest vabanemiseks.

Suuna energia enim näpitavatele asjadele

Kõige sagedamini katsutavad pinnad kodudes on kohtadeks, kus nakkused enamasti pesitsevad. Kohad nagu lülitid ja käepidemed tuleb gripihooajal erilise tähelepanu alla võtta. Kui neid kohti regulaarselt ei puhastata, siis on pisikud kiired ühelt inimeselt teisele kanduma.

Pese käsi korralikult

Üks lihtsamaid viise, kuidas gripp endast eemal hoida, on tihedalt käsi pesta. Korraks kraani all käsi loputamisest ei piisa. Kätepesule tuleb kulutada vähemalt 30 sekundit ning seda tuleb teha seebi ja sooja veega.

Viirused võivad väljaspool organismi elada mitu päeva

Siledatel pindadel nagu klaas, plastik ja metall, võivad viirused elada kuni 12 tundi. Poorsetes asjades nagu tekstiil, võivad viirused aga vastu pidada lausa viis päeva. Seega on äärmiselt oluline, et hoiaksid kõik kohad ja asjad, mis on viiruskandjaga kokku puutunud laitmatult puhtana. Pese voodipesu tihedasti ja hoia köögipinnad puhtana.

Loo haige inimese ümber karantiin