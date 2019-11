Ülevaade: kust leiab Harjumaa kõige odavamad korterid?

Kinnisvaraanalüütikud ja pankurid räägivad sageli eluaseme taskukohasusest, kuid sellega seoses saab välja tuua vaid keskmisi näitajaid, sest taskukohasus on iga koduostja jaoks suhteline mõiste – mõnele on taskukohane miljonieurone eluase, teine pingutab, et koos pangalaenuga poolsada tuhat kokku saada.