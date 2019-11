Lihtsad nipid, millega muuta iga magamistuba glamuurseks pesaks

Helesinine unistus glamuursest elamisest painab paljusid. Kahjuks ei ole see ühel või teisel põhjusel kõigi jaoks võimalik. Kuid see ei ole põhjus pead norgu lasta. Vahel piisab väga vähesest, et anda oma elamisele natukene luksuslikku särtsu, kirjutab apartmenttherapy.com.