Pildid: Laeva Majas ootab uut omanikku väga stiilne korter

Tallinnas, eksklusiivses Laeva Majas on müüki tulnud maitsekalt sisustatud korter. 56,9 ruutmeetri suurune korter asub elumaja kuuendal korrusel ja koosneb suurest köök-elutoast, magamistoast ja vannitoast.

Avar ja valgusküllane korter on sissekolimiseks valmis. Korter on täielikult sisustatud kõikvõimaliku vajaliku mööbli ja nipsasjadega.

Korteris on olemas köögimööbel koos vajaliku tehnika ja nõudega. Vannitoas on oma koha leidnud ka pesumasin-kuivati. Magamistoa seina on ehitatud suur garderoob. Korteri põrandaid katab naturaalne tammeparkett.