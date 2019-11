Vihased ameeriklased tahavad Donald Trumpi lapsepõlvekodust buldooseriga üle sõita

Tundub, et president Trumpi kriitikute kannatuste karikas on pilgeni täis saanud. GoFundMe platvormil 22. septembril alustatud korjandusega soovitakse koguda 5 miljonit dollarit, et osta presidendi lapsepõlvekodu ja sellest rusuhunnik teha. David Yatesi algatatud korjandus pole aga veel hoogu sisse saanud. Hetkeseisuga ei ole «Tear Down Trump's House» aktsiooniile veel keegi oma õlga alla pannud.