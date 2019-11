Galerii: pühaderong tuhiseb mööda Suure Õuna kuulsatest vaatamisväärsusest

Mudelrongid pannakse rööbastele tuhisema New Yorki botaanikaaias igal aastal. 28-aasta pikkune traditisoon on kolinud renoveerimistööde tõttu sellel aastal Enid A. Haupti nimelisse talveaeda. Mudelrongid kihutavad läbi hoole ja armastusega meisterdatud kuulsatest New Yorki vaatamisväärsustest. Kokku on esindatud üle 175 erineva linnarahva seas tuntud koha, millede seast leiab ka Vabadussamba, Brooklyni silla ja Rockefelleri keskuse.