Kavatsed kolida? Järgmine soodne võimalus selleks saabub paari kuu pärast

Kolimisplaane mõlgutavatel inimestel tasub oma otsus paariks kuuks veel ootele panna. Tuleb välja, et parim aeg kodu vahetamiseks on veebruarikuu, mil inimesed säästavad keskmiselt 25 protsenti kodu vahetamisele kuluvast rahast.

Selle põhjus on tegelikult üpris lihtne. Inimesed on nimelt harjunud kodu vahetama ajal, mil päevad on pikemad ning ka keskmine õhutemperatuur näitab paarikümmet plusskraadi.