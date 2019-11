Eesti disain vallutab Jaapanit

40-liikmeline Eesti delegatsioon soovib programmi raames tutvustada Eestit ja Eesti disainerite loomingut. Eesmärk on algatada erinevaid majanduslikke ja kultuurilisi koostöövorme, kaubanduskokkulepetest kultuuriturismini. «Eesti disainereid oleme tutvustanud 16 erinevas riigis. Eksport on meie disaini väikefirmadele eluliselt oluline. Jaapani suunas oleme juba aastaid vaatanud,» ütles disainiliidu juht Ilona Gurjanova.

Jaapani turu jaoks loodud kontseptsioon kannab nime «Ehe Eesti - sündinud loodusest». Programmi koostööpartneriteks on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja Kultuuriministeerium.

Jaapanis on viimasel ajal kasvanud huvi Põhja-Euroopa ja põhjamaiste disaintoodete vastu. See annab lootust, et Eestit külastavate ning meie kvaliteettooteid tarbivate jaapanlaste arv tõuseb.