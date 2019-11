Nutikad jõulud: ruumipuudus nõuab innovaatilist lähenemist

Jõulud on imeline aeg, mis toob keset pimedat talve valguse tuppa. Kahjuks ei ole kõigi kodud piisavalt suured, et endale tuppa üks korralik jõulupuu tarida. Facebooki grupp On a Budget jagas kasutajatega lihtsat trikki, kuidas sellele probleemile lahendust leida.

Nimelt on lähenetud probleemile loominguliselt ja kuusepuu on valmis meisterdatud hoopis seina pinnale. Selleks on kinnitatud kolmnurkselt seina kaks puidust liistu ja nende vahele on põimitud kuusekarda. Tulemus on päris jõulupuuga üpris sarnane.