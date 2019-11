Näpunäiteid, kuidas kodu jõuludeks taskukohaselt kaunistada 

IKEA sisekujundaja Darius Rimkus annab nõu, kuidas jõuludeks kodu taskukohaselt kaunistada, kasutades juba kodus olemasolevaid jõuluehteid ning lisades uusi dekoratsioone selle aasta jõulukollektsioonist.

Stressi vältimiseks on soovitatav alustada jõuluettevalmistustega juba novembris. «Novembris on märgata, kuidas inimesed hakkavad oma kodu külmemaks hooajaks ette valmistama. Pikad ja pimedad õhtud nõuavad interjööris tumedamaid värve ning pehmemaid kangaid, mistõttu tuleks ka näiteks suvised padjakatted ning vaibad vahetada välja tumedamate vastu, lisada karusnahka jne,» selgitas Rimkus. Ta lisas, et kodutekstiilid peaksid olema kooskõlas ülejäänud interjööriga ehk kui toas on palju mustreid ning värve, siis aksessuaarid peaksid olema pigem neutraalsetes toonides.

Novembris muutuvad päevad lühemaks ning kodus on naturaalset valgust tavapärasest vähem. Selle tõttu on november õige aeg, mil hakata küünlaid kasutama. Lisaks küünaldele, mis aitavad kodus luua õdusat meeleolu, võib kasutada ka LED-lampidega alternatiive. «Küünalde valimisel kehtib aksessuaaride kuldreegel ehk need tuleks koondada ühte kohta, mitte jagada üle toa ükshaaval ära. Seega võib kasutada näiteks erinevaid aluseid lõhnaküünalde, männioksa ning teiste aksessuaaride jaoks,» lausus Rimkus.

Lisaks küünaldele sobivad jõulumeeleolu loomiseks hästi ka dekoratiivsed jõulutuled. «Ärge kaunistage rohkem kui kaks kuni kolm tuba jõulutuledega, sest muidu tekib toas kaunistustest üleküllus. Soovitame kaunistada aknad, laud ning jõulupuu,» lisas Rimkus. Sisekujundaja sõnul on uuemate jõulutulukeste puhul suureks eeliseks see, et need töötavad patareide abil. See tähendab, et kaunistamist ei takista pistiku puudumine.

Varajase ettevalmistuse puhul on detsembris võimalik keskenduda jõuludele –advendi pärgadele, kuuse ehtimisele, jõulutoidule.

Kombineeri uued jõulukaunistused vanadega

Jõuludekoratsioonide valimisel soovitab sisekujundaja vaadata kõigepealt üle olemasolevad dekoratsioonid. «Hea nipp on täiendada jõuludekoratsioone igal aastal mõne uue elemendiga, andes seeläbi värske ilme. Samuti on see märksa taskukohasem lahendus, kui osta igal aastal täiskomplekt erinevaid jõuluehteid,» selgitas Rimkus. Ta lisas, et uue ilme saab ideaalselt luua kasutades vanu jõuluehteid koos mõne uuega, kulutades niiviisi vaid mõningad eurod.

Peamised ruumid, mida kodus kaunistatakse on elu- ja söögituba, kuid jõulutunnet saab hõlpsasti luua ka teistesse tubadesse. «Näiteks vanikuid ning jõulutähti saab riputada igale aknale, turvalisi jõuludekoratsioone saab kasutada ka lastetoas ning isegi magamistuba võib kenasti kaunistada jõulutuledega,» soovitas Rimkus. Ta lisas, et kodukaunistamisel tuleks kõige rohkem tähelepanu pöörata siiski jõulupuule ja -lauale ning akendele.

Järgi sama stiili kõikide jõulukaunistuste puhul