Teadlased tegid WC-potile libeda kihi, mis aitab vähem vett kasutada

Kuigi kihti on vaja uuendada umbes 50 veetõmbamise järel, on WC-pott pikka aega end isepuhastav.

Uuringud on näidanud, et arenenud riikides kasutatakse iga päev WCs vee tõmbamiseks keskmiselt 141 miljardit liitrit vett. See on kuus korda rohkem kui Aafrikas päevas vett kulutatakse.