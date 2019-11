Fotod: Tallinn saab esimese rohelise mõtteviisiga kõrghoone

Hepsori juhatuse liikme Henri Laksi sõnul on keskkonnasõbraliku kõrghoonega mõeldud eelkõige uut kodu otsivatele ettevõtetele, kes hoolivad nii enda kui ümbritseva keskkonna tulevikust. «Oma tubli rohebüroode rajamise kogemuse pealt saame julgelt väita, et selliste kontorihoonete ehitamine ei ole vilunud tegijale tegelikult märkimisväärselt kulukam ja seetõttu ei tule üürnikel karta suuremaid kulusid,» kinnitas Laks ja lisas, et pigem toovad nutikad keskkonnasõbralikud lahendused endaga kaasa hoopis madalamad kõrvalkulud.