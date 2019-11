Pilt selgeks: mis erinevus on kodu- ja kortermaja kindlustusel?

Paljud korteriühistud koguvad igakuiselt oma elanikelt remondifondi makseid. Selle eesmärgiks on tavaliselt korterelamu renoveerimine või lihtsalt puhvri kogumine, et olla valmis ootamatusteks

Samas tekitavad osad õnnetused kahjusid, mille kahjusummad võivad ulatuda isegi sadadesse tuhandetesse eurodesse ja kogutud rahapuhver võib jääda liiga väikeseks. Levinud õnnetusjuhtumiteks on torustike purunemised, mis tekitavad korteritele laiaulatuslikke veekahjusid, vandaalitsemised trepikodades, tulekahjud, mis kahjustavad mitmeid kortereid ning voolukõikumised ja tormikahjud. Selleks, et suuremateks ootamatusteks valmis olla, on mõistlik sõlmida korterelamule kindlustus.

Korteri omanikuna on aga oluline teada, milliseid kahjusid katab korterelamu kindlustus ja milliste juhtumite korral saab abi kodukindlustusest.

Mis erinevus on kodu- ja korterelamu kindlustusel?

Ilma tingimustesse süvenemata võiks kahe kindlustuse erinevust kirjeldada nii – korterid on eraldiseisvad pappkarbikesed, mis on üksteise kõrval, peal ja all. Korterelamu on omakorda suurem pappkarp, mille sees on kõik väiksed karbid. Kui kahjustada saab suur karp, katab seda korterelamu kindlustus ning kui kahjustada saab üks väike karp, siis on abi kodukindlustusest.

Teisisõnu on korraliku kodukindlustusega kaitstud kõik, mis on korteri sees ja korterelamu kindlustusega on kaitstud osad, mis on inimese korterist väljaspool – näiteks ühiskasutatavad ruumid, katus, trepikoda, välisseinad ja -viimistlus ning tehnosüsteemid.

Pööra tähelepanu tingimustele