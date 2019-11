Kinnisvaraettevõtjate kindlustunne on aastaga kasvanud

«Positiivne vaade elamispindade turule on selgitatav jätkuvalt tugeva nõudlusega. Koduostjad on rõõmsad ja teevad usinalt tehinguid. Teisisõnu on tehingute arv ajaloolisest keskmisest märksa kõrgemal. See tähendab, et mõningane aeglane ja rahulik tehingute arvu allapoole tulemine on üsna õigustatud ootus,» analüüsis uuringu tulemusi Eesti Kinnisvarafirmade Liidu juhatuse liige Tõnu Toompark

«Omaette huvitav teema on üüriturg. Üüriturg on laienenud nii üüripakkumiste kui üürnike poole pealt. See on väga positiivne areng, mis muudab elamispindade turgu ja kättesaadavust paindlikumaks. Loodame, et ettevõtjate positiivsed ootused üürituru edasiste arengute osas tähendavad, et nad on valmis sellesse sektorisse jätkuvalt panustama,» avaldas Tõnu Toompark lootust.