Õnnetus ei hüüa tulles: neid asju kodudes seostatakse halva õnnega

Me kõik tahame, et meie kodu oleks kohaks, mis on täidetud heade jõududega. Iidsed traditsioonid nagu feng shui ja rahvauskumused hoiatavad meid asjade eest, mis toovad meie elamistesse kaasa õnnetust.

Reader's Digest on kokku pannud nimekirja asjadest, mis tuleks oma kodust eemal hoida.

Kiiktool

Iidsete Iiri legendide kohaselt on kiiktool magnetiks halbadele hingedele. Iseeneslikult kiikuv tool on legendide järgi kindlaks märgiks sellest, et elamises on kurjad vaimud.

Kiiktool FOTO: Shutterstock

Rohelised seinad

Sellel ebausul on ajalooline tõepõhi all. 18. sajandil võisid rohelised seinad inimese tervisele tõsist ohtu kujutada. 18. sajandil hakati kasutama rohelise värvi valmistamiseks arseeni. Arseeni kasutatakse rotimürgis ja see on inimese organismile väga ohtlik. Ohtlik kemikaal hakkas seintelt maha pudenedes ohustama inimeste tervist. Peale rohelises värvis kasutatava kemikaali ja haigusjuhtumite vahelise seose leidmist, keelustati arseeni kasutamine värvisegus. Selle tõttu on paljud koduomanikud tänase päevani rohelise värvi suhtes skeptilised.

Roheline sein FOTO: Shutterstock

Katkine kell

Feng shui hoiatab katkiste asjade kodus hoidmise eest. Katkised asjad sümboliseerivad nii sisemist, kui ka välimist koormatust. Katkist kella peetakse neist kõige halvemaks. Aega näitavad vahendid peavad alati laitmatus seisukorras olema, vastasel juhul riskid sa sellega, et jääd oma elus kohapeale tammuma.

Katkine kell FOTO: Shutterstock

Kaktused

Halb uudis sukulentide austajatele. Feng shui tõekspidamised kinnitavad, et taimed, mis on okkalised või teravad on halva õnne magnetiks. Levinud uskumuse kohaselt toovad kaktusel olevad okkad sinu koju ja suhetesse pingeid.

Kaktus FOTO: Shutterstock

Tegemata voodi

Võib arvata, et selle uskumuse taga on laste peale pahased vanemad. Kuid tuleb välja, et feng shui hoiatab tegemata voodi eest. Hommikul voodi tegemata jätmine tagab pika ja magamata öö.

Voodi FOTO: Shutterstock

Lahtine vihmavari

Uskumus, et toas vihmavarju avamine toob kaasa halba õnne, ulatub kaugele ajalukku. Juba iidses Egiptuses usuti, et ilmastiku eest kaitsvate asjade tuppa toomine toob endaga kaasa õnnetust. Iidne uskumus on kandunud üle ka tänapäeva, mille pärast on vihmavarju avamine toas tänase päevani tabu.

Vihmavari FOTO: Shutterstock

Surnud või kuivanud taimed

Kui sa tahad, et sinu kodu oleks täidetud positiivse energiaga, siis ära hoia toas surnud või kuivanud taimi. Uskumuse kohaselt toob surnud asjade kodus hoidmine endaga kaasa külaskäigu vikatimehelt.

Surnud taim FOTO: Shutterstock

Aegunud kalender

Vana kalendri seinal hoidmine on sama halb kui katkise kella alles hoidmine. Feng shui hoiatab kasutamast asju, mis näitavad aega valesti. Peale koju saabuva halva õnne, võib see isegi elupäevi lühendada. Kui kalender on vana, siis on aeg temast lahti öelda.