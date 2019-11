Galerii: Airbnb ridadest leiab nüüd ka kuningliku palee

Võõrustajaks uhkes palees on ei keegi muu kui Jaipuri maharadžaks kroonitud 21. aastane Kumar Padmanabh Singh isiklikult. Öö India ühe võimsama ja rikkama kuningliku perekonna juhi palees on krõbedad 10 482 eurot, kirjutab homebeautiful.com.au.

«Mul on hea meel teatada, et mu perekond on löönud käed Airbnb'ga, et tuua Rajasthani hiilgus kogu maailmast siia tulevate rändurite ellu,» teatab kroonikandja oma avalduses.