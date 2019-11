Korteriühistute ühisostuga soovitakse soetada 700 suitsu- ja vingugaasiandurit.

Eesti Korteriühistute Liit algatas 1. novembril suitsu- ja vingugaasiandurite ühisostu. Ühisostus said osaleda korteriühistud, kes on Eesti Korteriühistute Liidu liikmed või avaldasid soovi liiduga liituda, ühisost laienes aga ka kõigile korteriomanikele, kelle korter asub Eesti Korteriühistute Liidu liikmeskonda kuuluvas ühistus.

EKÜL juhatuse esimehe Andres Jaadla sõnul tuli soov suitsuandurite ja vingugaasiandurite ühisostuks liidu liikmetelt. Kuigi suitsuandurid on kodumajapidamistes juba kümme aastat kohustuslikud ning vingugaasiandur gaasiseadmega kodus on kohustuslik alates 1. jaanuarist 2018, siis Jaadla sõnul näitab praktika, et kortermajades on selles osas veel suuri vajakajäämisi.

«Kui tuleohutusest on palju kõneldud, siis vingugaasi ohtlikkusest on hakatud rääkima alles nüüd. Ühe hiljutise uuringu andmetel ei tea inimesed üleliia palju vingugaasi ohtlikkusest, ometi on see nõudnud juba mitu inimelu. 700 suitsu- ja vingugaasiandurit, mida ühisostul soetada soovitakse, on tõsine samm kodude ohutumaks muutmise teel,» hindas Jaadla.