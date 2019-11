Puust ja punaseks: ajaloolised tapeedid ja nende säilitamine

Seinte paljakskiskumise moodi on praktiseeritud alles viimasel ajal, enne oli kombeks uus tapeet vana peale panna, vahele makulatuur ja nõnda on tapeedikihid aja jooksul aina kasvanud ja kasvanud. Ja seda õnneks, sest ainult seetõttu on tänaseni säilinud tapeedinäidiseid ka kaugematest aegadest, oleneb kui vana majaga tegu on.

Viljar Vissel, MTÜ Eesti Tapeedikogu eestvedaja ütleb, et MTÜ saab pidevalt teateid uute tapeedileidude kohta üle Eesti. Vanu tapeete tuleb lisaks mõisatele ette täiesti tavalistes kortermajades nii linnades, väikelinnades, alevites kui mõnel määral ka talumajades.

Erinevad stiilid

Suur osa Eestis leitavatest vanadest tapeetidest võib paigutada 19. sajandi teise poole ja Teise maailmasõja vahelisse perioodi. Ühte kindlat Eestile omast stiili on tapeedirestauraatori Kadri Kallaste sõnul raske välja tuua. Näiteks 20. sajandi alguse tapeedikujundust mõjutas juugendstiil oma taimornamentide ja inimfiguuridega. Samasse perioodi kuuluvad ka tekstiilimitatsioonidega tapeedid, mida lähemalt silmitsedes on näha kanga lõimejooksud ja tekstiilikude.

Tapeedikujundust on inspireerinud ka kunstivoolud ekspressionism ja kubism, mille mõjutustel said eelmise sajandi 20ndate aastate tapeedid endale tugevad värvid ja värvikontrastid. Kadri Kallaste nendib, et ekspressionistlikke ja kubistlikke siniseid, punaseid, roosasid, kollaseid tapeete tuleb palju ette ka eestiaegsetes majades.

30ndate tapeedid toovad endaga kaasa juba lihtsama kujundi, moodi tulevad nn pudru (inglise keeles tuntud kui porridge wallpaper) tüüpi tapeedid. Selline kujundus, kus puuduvad konkreetsed kujundid ja muster koosneb hajusatest värvilaikudest iseloomustab tolleaegset ideed, et tapeet ei tohi imiteerida midagi muud kui ta on.

Viljar Visseli sõnul kumavad I Eesti Vabariigi alguse intejööridest läbi nö moodsate mustritega tapeedid, mis olid lihtsad, mitte väga kirevad ja mitte väga suurte ornamentidega. Kadri Kallaste lisab, et tavaliselt täiendas tapeeti lae all jooksev peen bordüür, mille tonaalsus ei pruukinud tapeedi omaga haakuda, mistõttu tekkis tihti kontrastseid kombinatsioone. Tallinna interjööridest on leitud ka käsitsi värvitud bordüüre. Mõnel puhul on näha ka triibulisest tapeedist pikkupidi väljalõigatud ribade kasutamist bordüürina.

Dateerimine

Kadri Kallaste soovitab tapeedi vanuse määramisel lähtuda kasutatud makulatuurist tapeedikihi all või otsida üles märgistused tapeedipaani servades, kuhu on lisaks tootja ja mudeli nimele trükitud ka tootmisaasta. Sellise info leidmine on aga väga harv ja õnnelik juhus, sest enne tapetseerimist lõigati üks tapeedipaani servadest maha. Mustri dateerimisel on abiks arvukad tapeedi raamatud ja internetis kättesaadavad Euroopa ja ka Ameerika muusemide ja muude mäluasutuste kataloogid.

Mida teha nõukaaegsete tapeetidega?