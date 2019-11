Kas magamistuba teeb sind haigeks? Nendele asjadele tuleb erilist tähelepanu pöörata

Inimene magab keskmiselt seitse tundi ööpäevas. See tähendab, et me veedame suurema osa enda kodus veedetud ajast magamistoas. Magamistuba on sinu tervise heaolule kõige tähtsam tuba terves elamises. Räpases magamistoas on haigused kiired tulema, kirjutab apartmenttherapy.com.

Siin on viis meetodit, kuidas hoida magamistuba haigustekitajatest vaba.

Ära unusta võtta tolmu voodi alt

Võta julgus kokku ja vaata korraks voodi alla. Kui avaneb vaatepilt tolmurullidest, siis on aeg ette võtta suurem tolmutamine. Tahtlikult või mitte, unustame me voodialuste koristamise liialt sageli ära. Kuid tolmuvaba magamistoa nimel tuleb seda teha regulaarselt. Tõmba kõik asjad voodi alt välja ja puhasta nad niiske lapiga tolmust. Vastasel juhul riskid sa tolmus ennast mugavalt tundvate haigustekitajate sissehingamisega.

Eelista looduslikust materjalist voodipesu

Voodilinade ostmisel eelista naturaalsetest materjalidest valmistatud pesu. Hoidu tehislikest materjalidest, kuna nendes leiduvate kemikaalide vastu on paljudel meist allergia. Voodipesu vahetamine peaks toimuma tihedamini kui paar korda aastas. Võta eesmärgiks vahetada voodipesu vähemalt korra nädalas. Higi ja muud kehavedelikud satuvad öö jooksul paratamatult meie linadele. See muudab linad aga kahjulike mikroobide jaoks suurepäraseks paljunemiskeskkonnaks.

Pese patju

Meie pea on seitse tundi ööpäevas padjaga otseses kontaktis. Näonahalt erituvad õlid muudavad padjapüürid kiiresti räpaseks ja imbuvad läbi püüri ka padja sisse. Patju tuleks pesta vähemalt kaks korda aastas. Õnneks võib enamikke neist pesta pesumasinas. Ühtlasi on oluline jälgida, mis materjalist padi valmistatud on. Enamus odavatest patjadest on valmistatud sünteetilistest materjalidest. Allergeenidest hoidumiseks investeeri mõni euro rohkem orgaanilisest materjalist valmistatud padja soetamisele.

Kaitse ennast madratsi eest

Tervisele parimad madratsid on valmistatud looduslikest materjalidest. Kui sul juba madrats on ja uue vastu seda vahetada ei raatsi, siis kaalu allergeenide vaba madratsikatte ostmise peale. Sedasi hoiad sa ennast eemal probleemsest madratsist. Madratsites võivad endale kodu sisse seada tolmulestad ja hallitus, mis ei mõju tervisele kuidagimoodi hästi. Lisaks tõmba paar korda aastas enda madrats tugeva tolmuimejaga üle.

Ära lase loomi magamistuppa