Minimalism on hääbumas? See uus trend on siin, et jääda

Pikalt on hinnatud puhtaid valgeid seinu. Kuid nüüd, kus järjest enam on hakatud hindama isikupäraseid interjööre, on värvikirevatest seintest saanud uus hitt. Galeriiseintena tuntud trend, sobib igasse tuppa ja muudab selle elavaks. Trend levib kulutulena ja on hetkel kogunud Instagramis juba üle miljoni postituse.