Veel ei ole hilja! 5 moodust sügislehtede kasutamiseks

Igal aastal saadetakse tonnide viisi langenud lehti prügimäele. Hoopis mõistlikum oleks seda looduslikku varandust iseenda koduaias ära kasutada.

Siin on viis ideed, kuidas sügislehed koduaias enda kasuks tööle panna, kirjutab thespruce.com.

Komposteeri lehed ära

Lehed on igale kompostihunnikule heaks lisandiks. Puulehtedes leiduv süsiniks aitab kiirendada komposteerimisprotsessi. Enne lehtede kompostihunnikusse viskamist purusta lehed väiksemateks tükkideks. Sedasi lagunevad nad hunnikus kiiremini ära. Pea meeles, et puulehed tuleks teiste jäätmetega segada, et hoida süsinikurikkad ja lämmastikurikkad kihid omavahel tasakaalus.

Tee lehekuhi

Lehekuhjast saab edukalt uut mulda. Kuhja purustatud lehed suurde hunnikusse ja sega sinna sisse natukene värsket mulda. Mullas elavad mikroobid ja pisikesed elukad, hakkavad kibekiirelt langenud puulehti lagundama. Peale ühe aasta möödumist saab kuhjast suurepärast värsket mulda.

Multši

Sügislehed on heaks multši materjaliks. Pole vaja enam rahakoti raudu avada, et aianduspoest endale kalli hinnaga kott multši koju soetada. Lihtsalt purusta lehed pisikesteks tükkideks ja kasuta neid peenardes ja puutüvede ümber. Lisa kuni kümne sentimeetri paksune kiht purustatud lehti ümber taime.

Multš aitab hoida mullas niiskust ja hoiab taime talvel soojas. Lisaks hakkab lehepuru vaikselt lagunema, lisades mullale toitaineid.

Kogu lehti

Kui arvad, et parim viis sügislehtedega tegelemiseks on kõigist neist lihtsalt lahti saada, siis eksid sa rängalt. Kevade saabudes hakkab kompostihunnikusse ka rohkem rohelist materjali kogunema. See roheline materjal on aga väga lämmastikurikas ja lööb kompostihunnikus süsiniku ja lämmastiku tasakaalu paigast ära. Selle tõttu tuleks igal sügisel paar suurt kotti puulehti kõrvale panna. Kuna puulehed on süsinikurikkad, aitab nende lisamine kevadisse kompostihunnikusse taastada süsiniku ja lämmastiku vahelise tasakaalu.

Niida lehed muru sisse