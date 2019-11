Eksperdid on rääkinud: need kolm elutoatrendi tuleb unustada

Elutuba on üks tähtsaimatest tubadest meie kodudes. Elutoa väljanägemist dikteerivad stiilid on muutumas vabamaks ja individuaalsemaks, kirjutab apartmenttherapy.com. Möödas on ajad, mil kõigi elutube sisustasid samad mööblitükid ja ühevärviline kooslus.

Sisekujundaja Melissa Lindsay on veendunud, et perfektselt organiseeritud raamaturiiulite aeg on möödas. Sellest hoolimata on sisekujundaja sõnul oluline, et raamaturiiulid ei näeks välja kaootilised, rõhutades rahuliku ja sujuva välimuse olulisusele. Samuti ei soovita Lindsay riiulit täitsa sinu jaoks tähtsusetute asjadega. Selle asemel soovitab ta oma raamaturiiulile paigutada asjad, mis sinu jaoks midagi tähendavad. «Tänapäeval hindavad inimesed rohkem kogemusi kui asju, selle pärast on oluline, et ümbritseksid ennast asjadega, mis on sinu jaoks olulised,» lisab Lindsay.