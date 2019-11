Seis pealinna kinnisvaraturul: kus on kõige rohkem uusarendusi?

Arhitektid on sageli rääkinud, et kesklinna piirkonda peaks tihendama ja nende soov on tasapisi teostumas, sest uute korterite pakkumisi on seal rohkesti. Samas ei jää kesklinnas pakutavate uute korterite arv alla magalates või nende piirialadel pakutavate uute eluasemete arvule. Põhjuseks on siin asjaolu, et kesklinna rajatakse väiksemaid kortermaju, mis peavad arvestama olemasoleva, kuni mitusada aastat vana arhitektuuriga. Magalate vabadele platsidele kerkivad uued korrusmajad on aga tavaliselt kõrgemad ja mahukamad ning nende korterid enamasti soodsamad.