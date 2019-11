Pildid: need viis kohta maksavad sulle sinna kolimise eest peale

Uue elu alustamine võõral maal võib paljudel hirmu naha vahele ajada. Kolida elama kodust tuhandete kilomeetrite kaugusele ja selle eest veel raha saada, kõlab liiga hästi, et tõsi olla. Kuid need viis kohta just täpselt seda pakuvadki.

Locona, Itaalia

Mägises Pigemonti piirkonnas asuv pisike Locona linnake vaevleb väljarände käes. Linna elushoidmiseks on Locona linnapea Giovanni Bruno Mattiet otsustanud hakata linna kolivatele inimestele maksma 9000 euro suurust ühekordset toetust. «Meie kauni linna rahvaarv on langenud 7000 inimeselt 20. sajandi algul 1500 inimeseni tänasel päeval,» põhjendab murelik linnapea oma otsust CNN Travelile antud intervjuus. Linnapea lisab, et programm on avatud kõigile soovijatele üle maailma.

Locana, Itaalia FOTO: Sergi/Fotogramma/Ropi/ZUMAPRESS.com/Scanpix

Ponga, Hispaania

Koskedest ja kaljudest ümbritsetud Ponga küla, Hispaania põhjarannikul, on koduks 800 inimesele. Vananev rahvastik tekitab külavanemates kartust, et küla võib välja surra, kirjutab telegraph.co.uk. Hetkel on küla koduks ainult viiekümnele alla 18. aasta vanusele inimesele. Linna värske vere toomiseks oodatakse sellesse rahulikku linnakesse kolima noorpaare. Paaridele makstakse ühekordne 3000 euro suurune toetus, et külas endale kodu sisse seada. Lisaks makstakse paaridele juurde 3000 eurot iga lapse eest, kelle nad kolides endaga kaasa võtavad või kes seal sünnivad.

Ponga, Hispaania FOTO: Shutterstock

Candela, Itaalia

Alates 2017. aastast on Candela linnapea pakkunud kuni 2000 eurot igaühele, kes on nõus kolima sellesse idüllilisse keskaegsesse linna. Puglia piirkonnas asuv väikelinn, mida kutsutakse kohalike seas väikeseks Napoliks, on ümbritsetud maaliliste metsade ja karjamaadega. Väljamakstavad toetused sõltuvad leibkondade suurusest. Kuni kolmeliikmelised leibkonnad võivad arvestada 800 euro suuruse toetusega inimese kohta. Nelja ja rohkema liikmelised leibkonnad saavad linnalt 2000 eurot toetust. Linna kolida plaanivad inimesed peavad üürima endale väikelinnas elamispinna ja tõestama linnaisadele, et neil on vähemalt 7 500 euro suurune aastane sissetulek.

Candela, Itaalia FOTO: Shutterstock

Tšiili

Tšiili majandus õitseb. Sellest Ladina-Ameerika riigist on saanud piirkonna juhtiv infotehnoloogia riik. IT-sektori arengule kaasa aitamiseks on Tšiili valitsus valmis haudunud plaani. Nimelt algatas valitsus kolme aasta eest Start-up Tšiili projekti. Projekti raames pakutakse igale start-up ettevõttele 80 000 dollarit, et nad oma ettevõtte Tšiilisse koliks. Ettevõtetele pakutakse ka tasuta kontoripindu ja teisi toetusi. Hetkel on üle tuhande ettevõtte pühkinud oma kodumaa tolmu jalge alt ja kolinud Tšiilisse.

Concón, Tšiili FOTO: Photo by Maicol Narea from Pexels

Alaska, Ameerika Ühendriigid

Ameerika Ühendriikide põhjapoolseim osariik on küll rikas maavarade, kuid mitte rahvaarvu poolest. Osariigi nafta müügist teenitud varanduse haldamiseks asutati 1976. aastal Alaska Permanent Fund. Fondi eesmärgiks on koguda ja investeerida musta kulla müügiga teenitud varandus. Hetkel hinnatakse fondi koguväärtus 55 miljardi dollari suuruseks. Igal aastal maksab fond kõigile osariigis elavatele inimestele välja osa dividendidest. Suurim summa mis ühes aastas inimestele välja makstud on 2 072 dollarit. Sellele lisas selleaegne osariigi skandaalne kuberner Sarah Palin juurde ühekordse 1 200 dollari suuruse boonuse, kasvatades kogusumma 3 272 dollari suuruseks.