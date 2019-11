Uuest aastast peab gaasiga kütjatel olema kaugloetav arvesti

Kauglugeja tuleb paigaldada kõigis mõõtepunktides, mille kaudu kasutatakse gaasi üle 750 m3 aastas või mille ülerõhk väliskeskkonna suhtes on üle 20 mbari. See tähendab gaasi kütteallikana kasutavaid eramud ja korterelamuid, mille omanikel on leping gaasi võrguettevõtjaga. Korterites tarbitakse gaasi rõhul kuni +20 mbari, seega korterite mõõteseadmeid välja ei pea vahetama.