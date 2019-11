Galerii: Järvamaal on müüa pika ajalooga mõis

Peahoone ja enamus kõrvalhooneid on ehitatud 1850. aastal. Mõisahoonel on täiskelder, mille üheks osaks on veinikelder. Esimesel korrusel asub üksteist renoveeritud ruumi, olulisemad neist on avar saal, söögituba ja kuus magamistuba. Mõisahoone on osaliselt renoveeritud. Toad on sisustatud ajastule vastava mööbli ja dekoratsioonidega. Kasulikku pinda on hoones kokku 429,9 ruutmeetrit.