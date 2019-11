Kasulik teadmine: see nõudepesumasina programm võib sinu masinale saatuslikuks saada

Kõik kuivatusprogrammid pole loodud võrdsena, vahendab marthastewart.com. Kuigi enamik neist masinale ohtu ei kujuta, tuleks ühte neist vältida. Kuumal õhul toimiv nõude kuivatusprogramm on nõudepesumasinale kõige laastavama mõjuga programm. See programm kiirendab kuivatusprotsessi, kuid võib pikas perspektiivis masina eluiga aastate võrra lühendada.

Vältimaks selle programmi kasutamist ja andmaks pesumasinale pikem eluiga oleks mõistlikum kasutada õhkkuivatusprogrammi. See programm kasutab nõude kuivatamiseks toatemperatuuril olevat õhku. Programmi negatiivseks küljeks on see, et peale programmi lõppu võivad nõud veel märjad olla.