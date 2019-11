Buum või buumita? Vähenenud kinnisvarapakkumiste arv koduotsijat ei muserda

«Jätkuvalt positiivne tööturg, kasvavad palgad, tugev tarbijate kindlustunne ning laenuraha hea kättesaadavus ja madalad intressid on endiselt survestamas elamispindade hindu,» märgib Arco Vara analüütik Mihkel Eliste.

Ainuüksi Tallinnas on kinnisvaraportaalides sisalduvate avalike müügipakkumiste arv aastaga vähenenud ligi 25 protsendi võrra. Põhja-Tallinnas on vastavad näitajad suisa 40 protsendiga miinuses.

«Olenemata sellest, et veidi globaalsemalt vaadatuna on majanduskasvu väljavaated halvenenud ning juba Eestiski on täheldada ettevõtjate kindlustunde järsku halvenemist, ei paista tarbijaid seni võimalikud negatiivsed stsenaariumid oma ostuotsustes eriti kahtlema panema,» möönab Eliste.