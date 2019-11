Sellest tavalisest materjalist on kiirelt saamas arhitektide lemmik

Basalt on looduslik materjal, mis sobib suurepäraselt igasse tuppa. Elegantne must välimus ja hea vastupidavus kulutusele on muutmas basaldi kiirelt arhitektide uueks lemmikmaterjaliks.

Basalt on peeneteraline kuni klaasjas harilikult musta värvi vulkaaniline kivim. Basalt on väga laialdaselt levinud kivim. Basaldist koosneb suurem osa ookeanide põhjast, samuti moodustab basalt suuri laavavoole maismaal.

Lisaks elegantsele välimusele on basalt suurepäraseks materjaliks soojemates kliimades, kuna aitab hoida elamise jahedana. Basalt on ka väga vastupidav kulutusele ning ilmastikule. Selle imematerjali kasutusvõimalused ei piirdu ainult põrandatega. Kuna basalt on kaltsiumkarbonaatidest vaesunud, ei mõjuta seda materjali happed. Seega on basalt suurepäraseks köögipinna materjaliks.