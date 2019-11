Kas sinu kodukoht jäi peale? Uus kaardirakendus sisaldab Eestimaast miljoneid värskeid pilte

Eesti suurima teedeehituse ekspertiisibüroo, riigiettevõtte Teede Tehnokeskus arenduse ja uuringute osakonna juhataja Marek Truu sõnul on Rootsi juurtega Mapillary sisuliselt ülemaailmne igamehe Google Streetview, kuhu kõik saavad tänavapilte laadida.

«Teede Tehnokeskus sõidab teede ja teemärgistuse seisukorra jälgimiseks aastas läbi kümneid tuhandeid kilomeetreid. Hilisemaks analüüsiks pildistame läbitud marsruudid üles ning laadime Mapillary keskkonda, kus nii teetööde tellijad kui ka teostajad saavad lisaks muudele mõõtmisandmetele olukorraga ka visuaalselt tutvuda. Paljudest kohtadest on pilte juba mitu kihti ning see andmebaas täieneb pidevalt,» rääkis Truu.

«Eestis on Mapillary veel vähetuntud, aga tegelikult väga lahe rakendus, kust vaadata, kas kodukoht on pildile jäänud. Samuti saab ise salvestada hetki Eestist, mida on põnev ka aastate pärast jälgida. Nii nagu Google, hägustab ka Mapillary autonumbrid ja inimeste näod automaatselt ära,» rääkis Truu.