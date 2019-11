4 nippi koduse töönurga loomiseks

IKEA sisekujundaja Darius Rimkus jagab nippe, mille abil saavutada mugav ja korras tööruum, mis aitab muuseas leevendada ka sinu töökoormust.

«Kuigi professionaalse tööruumi praktilised vajadused erinevad raamatupidaja, psühholoogi ja käsitöölise puhul oluliselt, on ergonoomilisus ja mugavus oluline neile kõigile. Kõige tavalisem probleem on see, et väikesesse ruumi soovitakse mahutada palju asju. Kuigi tööruumi loomine võib tunduda keeruline, on tegemist pikaajalise investeeringuga, millel on lugematult eeliseid,» teab Rimkus rääkida. Ta soovitab kodus ringi vaadata ja asjad korralikult läbi mõelda. Kas sinu kontoriks on lihtsalt kirjutuslaud toa nurgas või on sinu päralt terve tuba? Milliseid töövahendeid sa vajad? Mitut tööpinda ja kui palju riiuli- ning sahtliruumi läheb tarvis?

1. Ergonoomilisus on võtmesõna

Tööruum peaks vastama sinu individuaalsetele vajadustele ja tagama võimaluse nii istumiseks, seismiseks kui ka pidevateks asendi vahetusteks. Reguleeritava kõrgusega kirjutuslaud laseb sul pidevalt asendit muuta. Tuleks kasutada kontoritooli, mille seljatuge, kõrgust, istme kallet ja käetugesid on võimalik reguleerida. Samas aitab reguleeritav iste- või seisutugi sinu kehal liikuda paremini kui tavaline tool. Kui vahetad pidevalt istuva asendi ja seisva asendi vahel, paraneb sinu vereringe ja produktiivsus. Need, kes peavad vähem aega veetma istuvas asendis, saavad valida mitmete eri stiilis, mõõdus ja hinnaklassis laudade vahel. Ja ära unusta, et sinu tööruum peaks kokku sobima ka ülejäänud interjööriga.

2. Mõtle multifunktsionaalselt

Pole vahet, kui suur või väike tööruum on, nutikas ja multifunktsionaalne mööbel laseb sul seda kasutada spontaansemalt ja paindlikumalt. Näiteks võib töötegemiseks mõeldud laud sobida ka söögilauaks ja laste koolitööde tegemiseks. Ratastel mööbliesemed ja palju vaba ruumi tähendavad seda, et töörežiimile ja sellest välja lülitumine on lihtsamad. Kasuta enda asjade hoidmiseks lisariiuleid ja hoia nõnda tööpind puhas. Alusta väikselt ja mõtle ette – vali taskukohased ja lihtsad mööbliesemed, mis on samas kaunid ja funktsionaalsed. Hiljem saad alati asju juurde lisada.

3. Väldi segadusest tingitud stressi

Peida asjad kastidesse ja karpidesse. Lisa dokumendisahtlid ja muud korrastustarvikud selleks, et korda seada kõik paberid. Pane kirjutuslaua sahtlisse vaheseinad, et kõik pisikesed detailid püsiksid kenasti korras. Laadijad ja kõrvaklapid riputa aga magnetiga hoidikule. Peida ära juhtmed, kasuta katteliiste ja sisseehitatud lahendusi, näiteks laualampi, millega on kaasas laadija mobiiltelefonile ning tahvelarvutile.

4. Lase valgusel voolata