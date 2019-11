Pildid: sajad inimesed on valmis pühkima suurlinna tolmu jalge alt, et kolida sellele tuulisele šoti saarele

Saar, mida on pikalt kimbutanud sotsiaalne ja majanduslik mahajäämine ülejäänud Šotimaast on saanud uue võimaluse. Saarerahva algatatud kampaania raames ärgitatakse inimesi üles saarele kolima. Hetkeseisuga on oma avalduse saarele kolimiseks sisse andnud 350 inimest, mis võib suurendada saare rahvaarvu 60 kordselt.