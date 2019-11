Üldteatud tõde toataimede kohta ei pruugi tõele vastata

Jalustrabavast teadustööst ilmnes, et toataimede mõju meie kodude õhukvaliteedile on marginaalne. «Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology» ajakirjas avaldatud uurimustööst selgus, et taimede õhupuhastusfunktsioon on inimeste poolt kõrgelt ülehinnatud. Müüti taimede õhukvaliteedi parandamise osas on aga raske murda.