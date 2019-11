Hoiatus! Need igapäevased asjad võivad su toidu mürgitada

Saksamaal toiduohutuse eest vastutav organisatsioon Bundesinstitut für Risikobewertung (lühidalt BfR), on avaldanud värske teadustöö, milles uuriti mürgiste kemikaalide eraldumist plastiksööginõudelt kõrge temperatuuri juures. Teadustööst selgus, et paljud plastikust kööginõud nagu lusikad, labidad ja visplid, sisaldavad inimese tervisele potentsiaalselt ohtlikke keemilisi ühendeid oligomeere. Oligomeerid on piiratud arvust monomeeri elementaarlülidest koosnevad molekulid.