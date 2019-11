Mehed ja naised avaldavad: eemaletõukavad detailid kodudes, mis armuleegi kiirelt kustutavad

Uuringu tulemustest selgus, et nii meeste kui naiste jaoks on suurimaks plussiks hästi lõhnav elamine. Samuti pidasid mehed ja naised oluliseks mugavat voodit. Kõrgelt hinnati ka seda, kui väljavalitu elab üksinda.

Mis puudutab aga asju, mis võivad viia värske suhte kiire hukatuseni, siis olid meeste ja naiste vaated sarnased. Mõlemad jaoks on suurimaks suhtetapjaks, kui nende värske silmarõõm elab koos oma endise partneriga. Huvitaval kombel on nii meeste kui naiste jaoks eemaletõukavaks, kui magamisasemeks on ainult niru madrats põrandal. Kui sa pole veel voodiraami soetamisse investeerinud, siis nüüd on selleks aeg.

Uuringust selgus, et mehed valmistuvad oma uue väljavalitu kojutoomiseks usinamalt kui naised. 30 protsenti meestest tunnistavad, et nad pesevad oma voodilinad puhtaks enne esimese kohtingu toimumist. Sama teevad aga ainult 15 protsenti naistest. Kuid meesterahvad, kes ei korista oma elamist enne daami küllatulekut peaksid arvestama, et 36 protsenti uuringus osalenud naistest kinnitavad, et on mehe juurest lahkunud, kuna nende kodu oli liiga segamini.