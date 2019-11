Naljana mõeldud mitmeti mõistetav kinnisvarapilt läks internetis lumepallina veerema

Viiest magamistoast koosnev Michigani kodu on pealtnäha kui iga teine, ometigi sisaldab selle kuulutus pilti, mis on koduotsijais pigem rahutust kui meelerõõmu esile kutsunud. Köögi töötasapinnal on näha nimelt pulbritaolist ainet, mis esmapilgul meenutab kokaiini.

Koduomanik Jeff hindab suurt tähelepanu, ent möönab, et kuna müüb kodu maaklerita, on see ka hulga sekeldusi kaasa toonud, kirjutab nypost.com. Kurioosne foto on kinnisvaraportaalist tänase päeva seisuga maha võetud. Ka politsei on isevärki kuulutusest haisu ninna saanud, ent asitõendite puudumisel pole neil põhjust koduomanikule süüd veel kaela määrida.