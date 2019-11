IKEA tänavune jõulukollektsioon põikab korraks Keeniasse ja tagasi

«Sõltumata riigist ja asukohast on jõulude tähistamise olulisemaks osaks see, et pered saavad kokku ja veedavad kvaliteetselt aega – selleks dekoreeritakse kodusid ja kaunistatakse jõululauda,» seletab IKEA Baltikumi kommunikatsioonijuht Renata Dante.

Jõulukollektsioon on tema sõnul unikaalne eelkõige selle poolest, et keskendub terve kodu ettevalmistamisele eelseisvaks talveperioodiks ja pidude hooajaks. Ettevõtte tänavune pühadekollektsioon on seetõttu inspireeritud modernsest põhjamaade stiilist. Kodusisustuselementide puhul on kasutatud skandinaavialikke siniseid ja punaseid värvitoone.

«See värvikombinatsioon kordub terves jõulukollektsioonis, et lihtsustada kodu kaunistamist ja hoida stiili ühtsena. Näiteks on sarnased mustrid ning värvid padjakatetes, tekkidel, jõulukaunistustel, salvrätikutel, pakkepaberi ja kinkekarpide puhul,» märgib Dante.

Pilk Keeniasse