Ainulaadne pakkumine: Tartus ootab hobusetalliga suvekodu asjatundlikku peremeest

Tartu linna lähistel Laeva külas ootab maneežiga hobusetall uut omanikku. Tallis on 13 hobuseboksi, sadularuum, sauna eesruum, saun, duširuum ja tualett.

Valgustatud viilhalli mõõtmed on 20x40 meetrit. Põrandaks on korraliku alusega liivapinnas, mis talvel läbi ei külmu. Hoone küljel on kaheksa hobuseboksi ja laoruumid.