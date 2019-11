Pealinna vallutanud ukrainlased ei lase üüriturul hanguda

«Tuhanded ukrainlased, kes vallutavad Eesti tööturgu, tulevad siia alguses tööle ning seejärel toovad ka pered kaasa. Septembri lõpu seisuga oli siseministeeriumi andmeil Eestis Ukraina kodanike lühiajalist töötamist registreeritud ligi 20 000 korral. Meie rändesaldo on juba 4 aastat järjest positiivne. Lisaks avaldavad üürihindade tõusuks survet Tallinnas ja Harjumaal pooleli olevad või peatselt algavad suured taristu- ning elamuprojektid. Vastuoluliselt, aga järjekindlalt kulgeb ka Rail Balticu rajamine, mille jaoks on vaja palju tööjõudu. Ehitusinsenerid ei hakka ju raudteeäärsetes metsades telkima, vaid selleks valitakse ikka üüripinnad trassiga seotud linnades,» kommenteeris kinnisvaraportaali City24.ee juht Karin Noppel-Kokerov.

«Survet üürihindade kasvule ei aita leevendada isegi tärkav trend, kus suuremad firmad ehitavad või üürivad oma töötajatele üürimaju. Maxima Eesti on näiteks üürinud oma töötajatele Peetris Krati kvartalis ühe külalismaja, et võimaldada oma töötajatele, kelle püsiv elukoht ei ole Tallinnas, paremaid elamistingimusi. Kui kellelegi saavad Tallinna üürihinnad lähiaastatel saatuslikuks, siis on need tõenäoliselt tudengid, kes soovivad väljapoolt pealinna siia õppima asuda. Neile võib Tallinna üürikorter hinna poolest kättesaamatuks jääda, kuid siingi leitakse ilmselt võimalusi koopereerumiseks või investorite poolt taskukohasemate kappkorterite turuletoomiseks,» ütles Noppel-Kokerov.