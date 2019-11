Tartusse kerkib sealkandis seninägematu kortermaja

«Eesmärk on teha Tartusse kortermaja, kust keegi ei taha ära kolida ning oleks hinnas ka 20 aasta pärast,» räägib Kaarel Kiidron Domus Kinnisvarast. Tema sõnul tuleb majja harvaesinevaid lahendusi, näiteks köetav garaaž, ruum jalgrataste ja koerte pesemiseks, ligi viieruutmeetrised panipaigad ja spetsiaalsed raamid jalgrataste hoiustamiseks. Elektriautode tulekuks on majas laadimispunktide valmidus elektriautodele. Maja energiavarustusse annavad panuse 20 kW päikesepaneelid, sisekliima tagab korteripõhine jahutus- ja soojustagastusega ventilatsioonisüsteem. Enamus kortereid on tänaseks müüdud.

A.Haava 16/18 on 25 korterit, need on 1-5 toalised, laed on kõrgusega 3 meetrit ning maja keskmine ruutmeetri hind on Kiidroni ütlust mööda 2500 eurot. Hoovile rajatakse laste mänguväljak, autode varjualune ja sisustatud grillmaja ning robotmuruniiduk.

Maja ehitaja, Mapri Ehituse projektijuhi Kaido Kasepuu silmis on kauakestva hoone alustala konstruktsiooni materjali valik. A.Haava 16/18 maja konstruktsioon on betoonist, see materjal on end ehitusajaloos edukalt tõestanud. Olulised osad on soojustuses kasutatav PIR plaat, liimitav tellisplaat fassaadil, hoonet ilmestavad kauakestvast lehisest valmistatud puitdetailid.