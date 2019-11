Pildid: kas see võiks olla Tallinna kõige väiksem üürikorter?

Nõmme linnaosa mändide all ootab uut elanikku puitmaja kolmanda korruse stuudiokorter. Kaheksa ruutmeetrise pindalaga pesa ei ole küll suur, kuid mahutab enda sisse kõik eluks vajaliku.

Tibatillukesele pinnale on suudetud mahutada magamise- ja kööginurk ja eraldi vannituba. Magamisnurk on sisustatud täispuitraamiga üheinimese voodi ja öökapiga. Pisike kööginurk on varustatud igapäevaseks eluks vajaliku tehnikaga nagu külmkapp, kraanikauss ja pliit.