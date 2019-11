Galerii: nelja lapse isa ehitas oma kätega valmis uskumatult täpse Harry Potteri maailma miniatuuri

Ühendriikides, Utha osariigis elav 47-aastane Tony Rigby on muutnud oma elutoa Harry Potteri maailmaks, vahendab dailymail.co.uk. Meistrimehe sõnul sai kõik alguse, kui ta märkas, et tema eelmise projekti üks nukkudest nägi äravahetumiseni sarnane välja Hagridiga. Leidlik Tony kasutas savi, et muuta kujuke rohkem armastatud poolhiiglase moodi. Endalegi üllatusena avastas ta järsku end Hagridi hüti kallal meisterdamas.

Põhjuseks, miks nelja lapse isa suure projekti ette võttis, on tema sõnul keskeakriis. «See on üks nendest asjadest, mida ma lihtsalt pidin tegema,» põhjendab mees oma hobi. Tony lisab, et kuigi ta armastab oma perekonda väga, tundis ta, et tema elus oleks justkui millestki puudus. «Ma otsisin loomingulist väljundit, et elust rohkem rõõmu tunda,» sõnab mees.

Mehe naine, aga suurejoonelise projekti üle väga õnnelik ei olnud. Oma meest hästi tundev naine, hammustas kohe läbi, et ilmselt paari miniatuuriga asi ei piirdu. Kui ta kuulis, et Sigatüüka kooli makett tuleb kuus jalga lai, muutus Tony abikaasa närviliseks. «Õnneks on mul väga kannatlik ja toetav naine, kes lubab mul seda teha,» on Tony rahulolev.

Igapäevaselt ärikonsultandina töötav Tony on praeguseks selle projekti kallal töötanud üle aasta. Osavate kätega mees on valmis nikerdanud Keelatud metsa, Hogsmeade küla ja rongijaama ning Diagon Alley. Weaslyte kodu valmistamine võttis Tonyl aega mitu kuud, kuid nüüd on meistrimehel käsil kuulsa Sigatüüka kooli makett. Peaaegu kõik tema teosed on 1/87 mõõtkavas.